TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Azerbaycan'da Milli Meclise hitap etti.

Şentop, burada yaptığı açıklamada, "Kafkasya'daki çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edecektir. Dağlık Karabağ sorununa 30 yıldır çözüm bulamayan AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Biz zafere kadar Azerbaycan nasıl isterse yanında olacağız" dedi.

[TBMM Başkanı Azerbaycan Meclisi’nde] TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Ermenistan’ın ipini elinde tutanlar bu oyunu artık bitirmeli. Azerbaycan’ın bekleyecek bir 30 yılı daha yok. pic.twitter.com/5UtgCL48x0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 20, 2020

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