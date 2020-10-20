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Can salında 59 göçmen
İzmir’in Dikili ilçesi Denizköy açıklarında Yunanistan’ın bir can salı üzerinde Türk karasularına geri ittiği 59 göçmen kurtarıldı.
Sahil güvenlik ekipleri Dikili ilçesinin Denizköy açıklarında can salı üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Sahil Güvenlik Botları ile salın bulunduğu bölgeye kısa sürede ulaşıldı. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan salın üzerindeki 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Etiketler: YunanistanSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 10:28
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