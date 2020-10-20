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Meslekten ihraç edilen 2 eski hakim yakalandı
Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından meslekten ihraç edilen 11 hakim ve savcı arasındaki 2 eski hakim Ankara'da terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bünyesinde faaliyet gösterdikleri, örgütün hakim/savcı çalışma evlerinde adli yargı sınavlarına hazırlandıklarına dair haklarında etkin pişmanlık ifadeleri bulunan ve HSK tarafından ihraç edilen 11 hakim ve savcıdan 2 hakim, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan Ş.Ş. ve G.T.K. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Etiketler: Son Dakika FETÖSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 10:32
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