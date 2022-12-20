Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 21:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Türkiye'ye gelecek
[Fotograf: AA]
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye ve Senegal arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler yer alacak.
Etiketler: Senegal Recep Tayyip Erdoğan
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