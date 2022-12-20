Krizin fitilini mahkeme kararının ardından objektiflere yansıyan İmamoğlu ve Akşener görüntüsü ateşledi. Kılıçdaroğlu'nun Almanya'dan dönmesini beklemeden yapılan Saraçhane mitingi gerilimi artırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingden haberi yoktu, "Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim." dedi. Ama İmamoğlu, "çok önceden planlandı" sözleriyle genel başkanıyla bir kez daha ayrı düştü.

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e uyarı

Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerine hayır demeyiz" diyen Akşener'i de hedef aldı. "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır" uyarısını yaptı.

CHP lideri, adaylık konusunda ise kendisini işaret etti. "Kararı verecek olan 6'lı masa, adayımız sizsiniz derlerse elbette aday oluruz" dedi.

Buna karşılık İmamoğlu, "Oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum" sözleriyle denklem dışı olmadığını bir kez daha vurguladı.

"İstanbul ve Ankara İyi Parti'nin projesi ile kazanıldı"

Tartışmaya İyi Parti cephesinden karşılık da gecikmedi.

Partinin önemli isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu, "Kemal bey de İstanbul'da aday olmuştu ama kazanamamıştı" hatırlatması yaptı. "İstanbul ve Ankara İyi Parti'nin projesi ile kazanıldı" dedi.

Karşılıklı açıklamalar sürerken gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi.

Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısına İmamoğlu ile birlikte katılarak gerilim iddialarının aksine mesajlar verdi.

"İmamoğlu evladım gibidir"

Kılıçdaroğlu, "Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri siyasi kulislerde, “İmamoğlu’na CHP’li olduğunu unutma, başka partilere fazla yakınlaşma” mesajı olarak yorumlandı.