İnsani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki A400M uçağı akşam saatlerinde yurda dönmek üzere Ukrayna'dan havalandı.

İlk ‘Koca Yusuf’ yurda döndü.

Ukrayna’da bulunan A400M tipi iki kargo uçağından ilki iniş yaptı.https://t.co/bYPBQLXqCb pic.twitter.com/4UMpd5dPdY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 20, 2022

Kamuoyunda "Koca Yusuf" olarak nitelendirilen iki uçağın Türk Hava Sahası'na girdi.

Uçaklar, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'na iniş yaparak yurda geldi.