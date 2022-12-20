Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 18:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İki 'Koca Yusuf' Türkiye'ye döndü
[Fotograf: AA]
Hava sahasının kapanması sebebiyle Ukrayna'da kalan 2 A400 M kargo uçağı yurda döndü.
İnsani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki A400M uçağı akşam saatlerinde yurda dönmek üzere Ukrayna'dan havalandı.
İlk ‘Koca Yusuf’ yurda döndü.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 20, 2022
Ukrayna’da bulunan A400M tipi iki kargo uçağından ilki iniş yaptı.https://t.co/bYPBQLXqCb pic.twitter.com/4UMpd5dPdY
Kamuoyunda "Koca Yusuf" olarak nitelendirilen iki uçağın Türk Hava Sahası'na girdi.
Uçaklar, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'na iniş yaparak yurda geldi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika
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