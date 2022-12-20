Baba-oğul gibiyiz dedi. İmamoğlu'na sahip çıktığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki grup toplantısında konuştu.

Son günlerde aralarında kriz olduğu söylenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da salondaydı..

CHP Lideri, İmamoğlu'na ilişkin mahkeme kararını değerlendirdi, gerilim iddialarının aksine mesajlar verdi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları kaydetti;

Ekrem İmamoğlu burada. Sizin bilmediğiniz ama bizi tanıyan yol arkadaşlarımızın iyi bildiği bir şeyi bu kürsüden ifade edeceğim. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim evladımdır. Ona sahip çıkmak benim boynumun borcudur.

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini biliyorum. Hepimiz bunun farkındayız. İnançla buna devam edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden 85 milyon insanı kucaklayacağız. Bunun sözünü veriyorum bütün halkıma.