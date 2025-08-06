Senegal Başbakanı Ousmane Sanko Türkiye'ye gelecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NeXT Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Senegal Başbakanı Sonko'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 6-11 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Açıklamaya göre, yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Senegal arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak, stratejik ortaklık seviyesindeki iş birliğinin derinleşmesine yönelik atılacak adımlar değerlendirilecek.

Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Senegal arasında ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.