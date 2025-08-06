Açık 36.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.08.2025 13:57

Senegal Başbakanı Ousmane Sanko Türkiye'ye gelecek

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye gelecek.

Senegal Başbakanı Ousmane Sanko Türkiye'ye gelecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NeXT Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Senegal Başbakanı Sonko'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 6-11 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Açıklamaya göre, yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Senegal arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak, stratejik ortaklık seviyesindeki iş birliğinin derinleşmesine yönelik atılacak adımlar değerlendirilecek. 

Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Senegal arasında ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Senegal
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Demir için taziye mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:53
Günün ilk yarısında termometreler 10 kentte 40 derecenin üzerine çıktı
13:32
Kuraklık Tunca Nehri'ni de vurdu, su akmıyor
13:39
Türk limanlarından konteyner yüklemesinde rekor kırıldı
13:23
Bayraktar AKINCI'dan, yerli mühimmat ile hedefe tam isabet
13:12
Kayınpederine kızan gelin tarım arazisini yaktı
13:08
Gazze'deki hükümet: 10 günde girmesi gereken 6 bin yardım tırından sadece 853'ü giriş yapabildi
Malezya'da batan teknedeki Türk vatandaşını arama çalışmaları sürüyor
Malezya'da batan teknedeki Türk vatandaşını arama çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Bayraktar AKINCI, ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatı ile hedefini tam isabetle vurdu
Bayraktar AKINCI, ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatı ile hedefini tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ