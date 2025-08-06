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Gündem
TRT Haber 06.08.2025 12:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Demir için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Samsun Milletvekili ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nden sonra bir dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Demir için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Demir için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Mustafa Demir için taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"60’ıncı Hükûmetimizde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini üstlenen, 22, 23 ve 24’üncü dönem Samsun Milletvekilimiz, önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak milletimize önemli hizmetlerde bulunan değerli yol ve dava arkadaşım Mustafa Demir’in vefatından büyük üzüntü duydum. Merhum Mustafa Demir’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, AK Parti teşkilatımıza ve Samsunlu vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin."

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir hayatını kaybetti
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir hayatını kaybetti

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