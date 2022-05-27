Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadele aralıksız devam ediyor.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit operasyonuyla terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbeler vuruluyor.

Geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Teğmen Abulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya, Onur Doğan ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli hain saldırıda şehit oldu. Saldırıda 2 asker yaralandı.

33 terörist etkisiz hale getirildi

Bu saldırının ardından şehitlerin kanı yerde kalmadı. Kahraman komandolar terör inleri yıkmayı hızlandırdı.

25 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.

Devam eden Pençe Kilit operasyonu bölgesinde de teröristler köşeye sıkıştı.

26 Mayıs'ta tespit edilen 14 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Bugün ise 16 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Teröristler mağarada köşeye sıkıştı

Teröristlerin hain saldırısının ardından komandolar, Pençe Kilit Operasyon bölgesinde bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı.

Teröristlerce kullanılan mağaradaki havan ve silah mühimmatı, araç gereç, telefona tuzaklı el yapımı patlayıcı, el yapımı patlayıcıda kullanılan düzenek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.