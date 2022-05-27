Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu.

"Menderes, Polatkan, Zorlu'yu bir kez daha rahmetle anıyorum"

Sözlerimin başında isimleri milletimizin hafızasına şehit olarak yazılan Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu'yu bir kez daha şükranla, rahmetle, minnetle yad ediyorum, mekanları cennet olsun.

"Düzmece mahkemelerle burayı bir utanç adasına çevirenleri nefretle anıyorum"

Darbe sonrasında kurdukları düzmece mahkemelerle burayı bir utanç adasına çevirenleri nefretle anıyorum. Menderes'i ve arkadaşlarını darağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları o kara leke, değil 62 yıl 600 yıl geçse de hiçbir zaman temizlenmeyecektir. Milletimiz merhum Menderes ve arkadaşlarını nasıl gönlüne nakşetmişse Yassıada zulmüne imza atanları da asla affetmeyecektir. Nitekim darbe mahkemelerinin aldığı gayrimeşru kararlar sebebiyle Yassıada milletimiz tarafından yıllarca 'Yaslı ada' olarak adlandırılmıştır. Aylar boyunca burada milletin gözü önünde işlenen hukuk cinayetleri, insanımızın zihninde ve kalbinde çok derin yaralar açmıştır. 27 Mayıs darbesinin failleri de bu adanın seçilmişler için bir uyarı, daha doğrusu bir tehdit kaynağı olarak hafızalara kazınmasını istemişlerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbe mahkemelerinin aldığı gayrimeşru kararlar sebebiyle Yassıada milletimiz tarafından yıllarca 'yaslı' ada olarak adlandırılmıştır. https://t.co/nTVPH2vv0w pic.twitter.com/bnDoHf3QWU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 27, 2022

"Bu kutlu yolculukta tehditlere, şantajlara asla boyun eğmedik"

Yassıada'nın karanlık gölgesi on yıllar boyunca sivil siyasetin üzerinden hiç kalkmadı. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle yola revan olduğumuzda, o fotoğraf bizim de önümüze konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren millet iradesine çöreklenmiş çevrelerin tehditlerine maruz kaldık. 27 Nisan bildirisinden cumhuriyet mitinglerine, Gezi olaylarından 17-25 Aralık yargı-emniyet darbe girişimine kadar, o fotoğraf üzerinden pek çok kez sindirilmek istendik. 'Sonu Menderes'e benzemesin' diyerek, güya aba altından sopa gösteren siyasetçi müsveddelerini gördük. DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden marjinal sol örgütlere ellerinin altında ne kadar yılan, ne kadar hain varsa hepsini üstümüze saldırdılar. Bunların hiçbirine eyvallah demedik. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta tehditlere, şantajlara asla boyun eğmedik.

Milletimizle beraber tarihimizin en büyük demokrasi zaferlerinden birine 15 Temmuz'da imza attık.

"Demokrasi ve Özgürlükler Adasıyla burayı yeni bir hüviyete ve görünüme kavuşturduk"

Bu adanın her zerresine sinmiş vesayetçi izlerini silmeye çalıştık. Yaslı Ada Yassıada ardından da Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu. Özellikle hukuk fakültesi öğrencilerimizin stajlarını farklı şekilde yapmalarını arzu ediyoruz. Demokrasi ve Özgürlükler Adasıyla burayı yeni bir hüviyete ve görünüme kavuşturduk, demokrasimizi de ağır bir yükten kurtarmış olduk. Demokrasi ve Özgürlükle Adası'nı milletimizin darbelere karşı direnişinin sembolü haline dönüştürdük. İlk önce Türk Cumhuriyetleri'nin burada güzel bir zirvesini yaptık. Şimdi bunu daha geliştireceğiz ve genişleteceğiz. Burası istikbalimizin teminatı gençlerimiz için bir nevi okul işlevi görüyor.

'Darbeler ekonomi ve yargıda ciddi tahribata yol açmıştır'

Darbeler sebebiyle ülkemiz ekonomik kalkınmada telafisi zor bedeller ödemek zorunda kaldı. 2001 krizi 28 Şubat müdahalesinin en acı sonuçlarından biri olmuştur. Darbecilerin yıkıcı etkisi sadece ekonomide olmadı. Asıl tahribat adalet sisteminde yaşandı. Milli iradeye yönelik teşebbüslerin bir diğer kaybedeni de sivil siyasettir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeler sebebiyle ülkemiz ekonomik kalkınma mücadelesinde telafisi imkansız bedeller ödemek zorunda kalmıştır. https://t.co/nTVPH2vv0w pic.twitter.com/HI1Hq97Cv5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 27, 2022

'Menderes birçok özelliğiyle gönülleri fethetmiştir'

Camilere vurulan kilit ilk kez Menderes döneminde açıldı. Menderes sadece millete hizmetleriyle değil dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla, terk etmediği nekazetiyle de gönülleri fethetmiştir.

"CHP fitne, nifak üretmenin, siyaseti zehirlemenin çabası içinde"

Milletin iradesine ve tercihine yönelik halen sürdürülmektedir. CHP Genel Merkezi 27 Mayıs arifesinde olduğu gibi fitne, nifak üretmenin, siyaseti zehirlemenin çabası içindeler. 62 sene evvel Türkiye'yi derin acılara sürükleyen bu çirkef siyaset tarzının yeniden oluşmasına izin vermeyeceğiz.

"Gazete manşetleriyle siyasete ayar verilen günler artık geride kalmıştır"

Milletin çelikten iradesine kimse zincir vuramaz, bu milletin hakkını hukukunu kimse çiğneyemez. Bu millete hizmet edenlerin kılına hiç kimse dokunamaz. Ebedi ve ezeli kardeşliğimizi hiçbir sinsi bozamadı, bozamayacak. Sandık dışında yol arayanlar, şimdiden 2023 seçimlerine gölge düşürmek isteyenler aklını başına toplamalı. Gazete manşetleriyle siyasete ayar verilen günler, terörle, şantajla siyasetin yönlendirildiği günler artık geride kalmıştır. Herkes bilsin ki Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir devlettir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazete manşetleriyle siyasete ayar verildiği günler artık geride kalmıştır. Terörle, şantajla, baskıyla siyasetin yönlendirildiği günler geride kalmıştır. https://t.co/nTVPH2vv0w pic.twitter.com/gLUEkZV4Ds — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 27, 2022

"Terörle mücadelemize aynen devam edeceğiz"

Irak'ın kuzeyinde, Barış Pınarı'nda, sınırlarımızın 30 km güneyinde terörle mücadelemizi sürdürüyoruz, aynen devam edeceğiz. Biz sessiz çoğunluğun sesi olacağız dedik ve olduk.

Aklınızı başınıza alın. Hayırda, hizmette yarışacaksanız biz sonuna kadar varız. Çirkefe, hakarete, tehdide yönelik olacaksa bu bizim ahlakmız değildir. Biz siz kuklalarla değil, sizin iplerinizi elinde tutan efendilerinizle mücadele ediyoruz.