Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 13:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Ukrayna-Rusya savaşına dair gelişmeler değerlendirildi.
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'ın telefonda görüştüğünü duyurdu.
İkili görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Ukrayna-Rusya savaşına dair gelişmeleri ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’daki savaşın bir an evvel barışçıl yollardan sona erdirilmesi için tarafları diyalog kanallarının işletilmesi yönünde teşvik etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.
Etiketler: Avusturya Recep Tayyip Erdoğan Teşvik
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