İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'ın telefonda görüştüğünü duyurdu.

İkili görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Ukrayna-Rusya savaşına dair gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’daki savaşın bir an evvel barışçıl yollardan sona erdirilmesi için tarafları diyalog kanallarının işletilmesi yönünde teşvik etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.