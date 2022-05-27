Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, darbecilerin idam ettiği Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu andı.

Fahrettin Altun, "Milletin iradesine müdahaleyi meşru gören darbeci zihniyet, vicdanlarda mahkum edilmiştir" sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda katılacağı “Yassıda Yargılanıyor” programını hatırlatan Altun, bu program ile darbecilerin bir kez daha millet vicdanında hesap vereceğini belirtti.

Siyasi tarihimizin utanç vesikalarından biri olan #27Mayıs Darbesinin yıl dönümünde Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu rahmetle yad ediyorum.



Milletin iradesine müdahaleyi meşru gören darbeci zihniyet, vicdanlarda mahkum edilmiştir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 27, 2022

"Milletimiz bu habis zihniyete Cumhurbaşkanımız liderliğinde dur demiştir"

Fahrettin Altun, 27 Mayıs darbesinin; 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri ile son olarak Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan 15 Temmuz darbe girişimi gibi şeytani planların ilham kaynağı olduğuna dikkati çekti.

15 Temmuz'u bir dönüm noktası olarak nitelendiren Altun, "Milletimiz 15 Temmuz'da makus talihini değiştirmiş ve bu habis zihniyete Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğindeki destansı direnişiyle dur demiştir" sözlerini kullandı.

Altun, 15 Temmuz'daki direniş ruhunun tıpkı 19 Mayıs gibi milletin kalbinde ebediyen diri kalacağını belirtti.