12 yıl önce bir haziran gecesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma Onbaşı Salih Albayrak daha 21 yaşındaydı.

Canını ortaya koyma pahasına görev yaptığı karakolu teröristlere teslim etmedi.

Bir zamanlar okuduğu Cumhuriyet 75'inci Yıl Ortaokulu, artık onun adını taşıyor. Şehidin babası Mehmet Albayrak, her bir köşesinde evladının hatırası bulunan okuldan oğlu şehit olduğundan beri kopamadı.

"Çocukların ayakları çamur olmasın"

Okulun kapısının taşlarını tek tek elleriyle döşeyen Mehmet Albayrak şöyle anlatıyor:

"Şehit oğlum bu okulda okudu, burada mezun oldu ortaokulundan. Sonra liseyi de köyümüzde bitirdi. Sonra Mardin Artuklu Üniversitesi'ni okudu. Sonra askere gitti, askerde şehit düştü.

Çocuklar ufaktırlar güzel temiz bir su içmeleri için, onlara da bir Çeşme yaptım. Her şeyde okula yardımcı oluyorum. Her şeyde müdür alo dedi mi yetişiyorum müdürüme.

Bahçe yaptım çünkü çocuklar o bahçede oynuyorlar, eskiden çamurdu. Şimdi hepsini parke yaptık, bahçe yaptık, düzene soktuk. Hepimiz birlikte kütüphane açtık. Çocuklar için vatan için, devletimiz için. 6 bin civarında kitabımız vardır."

Mezarını her gün temizliyor

Okulun öğrencileri de Şehit babası Mehmet Albayrak'ı çok seviyor. Mehmet Albayrak okuldaki yetim çocukların her türlü ihtiyaçlarını da elinden geldiğince karşılamaya çalışıyor.

Baba Albayrak okulda değilse eğer şehit evladının mezarının başında. Hemen çaprazında şehit Salih Albayrak'ın amcasının mezarı var. Onunla aynı adı taşıyor. O da vatan uğruna, bayrak uğruna şehit düşen askerlerden.

Kamera: Faruk Ölge

Kurgu: Ufuk Özenateş