Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 19:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
BOTAŞ: İran'dan Türkiye'ye gaz arzı sınırlı miktarda başladı
[Fotoğraf: Getty]
BOTAŞ, İran'dan Türkiye'ye gaz arzının test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladığını açıkladı.
BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kurumun sanayi tüketicilerine yapmış olduğu yüzde 40 kısıntı oranının 31 Ocak saat 08.00 itibarıyla yüzde 20'ye düşürüldüğü açıklandı.
İran'dan Türkiye'ye gaz arzı Gürbulak giriş noktasındaki teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla 10 gün süreliğine durdurulmuştu.
Etiketler: Doğalgaz Son Dakika
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