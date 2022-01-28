Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 19:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sanayi tesislerindeki enerji kısıtlaması sona eriyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını açıkladı.
Bakan Dönmez, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, sanayi tesislerine doğal gazda uygulanan kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini duyurdu.
Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını belirten Dönmez, "Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Son Dakika Doğalgaz Doğal Kaynaklar İran
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