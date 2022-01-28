Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Burak Elmas'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını Çankaya Köşkü'nde sürdürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Burak Elmas Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Trabzonspor 6 futbolcuyla sözleşme imzaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz