Şehit pilot Hasan Bahar İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Bahar için Avcılar Merkez Ulu Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından camiye götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Şehit pilot Bahar'ın ailesi ve yakınları, tabutunun başında gözyaşlarıyla taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Orman Genel Müdürlüğü personelleri ve vatandaşlar katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Helallik alınmasının ardından İstanbul İl Müftü Yardımcısı Mehmet Aksoy, cenaze namazını kıldırdı.

Şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına taşınarak uğurlandığı Edirnekapı Şehitliği'nde dualarla toprağa verildi.

[Fotoğraf: AA]

Planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağı 13 Kasım'da kaza kırıma uğrayarak düşmüş, uçağın enkazına Senj kenti yakınlarında ulaşılmış ve pilot Hasan Bahar şehit olmuştu.