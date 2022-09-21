Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 16:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehidin kanı yerde kalmadı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 21, 2022
Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/4PqfM8GL1U
Etiketler: Terörle Mücadele
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