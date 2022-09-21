Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin 28 Eylül'de açılacağını, Onkoloji ve Dışkapı Eğitim ve Araştırma hastanelerinin ise hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti;

Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylülde açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun.