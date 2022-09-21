Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 15:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu, İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit oldu, iki asker de yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nun sürdüğü üs bölgelerinden birine teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bildirildi.
Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
September 21, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Şehit
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