Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 16:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 92'ye yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları ,Irak ve Suriye ‘de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 92 oldu
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 92’ye yükseldi.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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