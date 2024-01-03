Çok Bulutlu 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.01.2024 21:59

Seçmen listeleri yarın askıya çıkıyor

31 Mart yerel seçimleri için takvim işlemeye devam ediyor. Seçmen listeleri yarın muhtarlıklarda askıya çıkarılacak. Seçmenler, 17 Ocak tarihine kadar bilgilerini muhtarlıklara asılı olan listelerden kontrol edebilecek.

Seçmen listeleri yarın askıya çıkıyor

Türkiye 31 Mart'ta mahalli idareler seçimi için sandık başına gidecek.

Milyonlarca seçmen, belediye başkanları ve muhtarları seçmek için oy kullanacak.
Seçmen listeleri de yarın itibariyle askıya çıkacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen listelerinin güncelleştirilmesi için uygulama esaslarını belirledi.

Seçmenler, 17 Ocak'a kadar bilgilerini kontrol edebilecek

Seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi yarın başlayacak. 17 Ocak tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapılabilecek.

Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek.

Kaydı bulunmayanlar nüfus müdürlüklerine başvurabilecek

Seçmen niteliği olduğu halde listelerde adı bulunmayanlar da başvuru yapabilecek.
Bu kişiler herhangi bir hizmete ait faturayı ya da kira sözleşmesini ibraz etmek zorunda olacak.

Adreslerini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler elektrik, su, telefon, doğal gaz gibi faturalarını ibraz etmek suretiyle askı süresi içerisinde başvuru yapabilecek.

ETİKETLER
Yerel Seçim 2024 YSK
Sıradaki Haber
CHP'de İzmir adayı belirsizliği sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:25
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrailli bakanların açıklamalarını kınadı
21:59
BM: Filistinlilerin Gazze'de güvende olması gerekiyor
22:30
CHP'de İzmir adayı belirsizliği sürüyor
21:53
Serbest bırakılan İsrailli esir Aviva Siegel, Netanyahu’yu eleştirdi
21:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi'ye başsağlığı dileklerini iletti
21:44
Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı
Musul'da yoğun sis
Musul'da yoğun sis
FOTO FOKUS
CHP'de İzmir adayı belirsizliği sürüyor
CHP'de İzmir adayı belirsizliği sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ