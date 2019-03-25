Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yeni hizmet binasının yapımı tamamlandı. Taşınma işlemlerinin de tamamlanmasıyla yeni binada bugün ilk mesai başladı.

YSK Başkanı Sadi Güven, yeni binadaki makamında, soruları yanıtladı.

Hazırlıklar tamam

31 Mart pazar günü yapılacak seçime sayılı günler kaldığının hatırlatılması üzerine de Güven, YSK'nin, il seçim kurulları ve ilçe seçim kurullarının seçim için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

İlçe seçim kurullarında bir kısım hazırlıkların devam ettiğini kaydeden Güven, "Büyük oranda işi bitirdik. Hafta sonu 31 Mart'taki seçimleri bekliyoruz" diye konuştu.

Oy kullanma hakkına sahip tüm vatandaşların mutlaka sandığa giderek oylarını kullanmalarını isteyen Güven, "Demokrasi böyle tesis edilir. Sonuçlar ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum. Kazasız, belasız güzel bir seçim olmasını da temenni ediyorum" dedi.

Seçmen listeleri güncellendi

Seçmen listelerini 23 Mart itibarıyla yeniden gözden geçirdiklerini anlatan Güven, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda askere giden vatandaşlarımız oluyor. Askıya çıktığımız dönemden bugüne kadar ölen vatandaşlarımız oluyor. Bir de kısıtlama kararı verilen vatandaşlarımız oluyor. Er, erbaşlar, kısıtlama kararı verilenler ve askere gidenleri seçmen kütüğünden tekrar düşüm yaptıktan sonra, düşümden kastım 'oy kullanamaz' şerhi işlendikten sonra seçmen kütükleri tamamen oy kullanılabilir hale geldi.

23 Mart 2019 Cumartesi günü itibarıyla Vatandaşlık Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, ölmüş olan 61 bin 332 seçmen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılan 551 seçmen, Adalet Bakanlığından alınan bilgillere göre haklarında kesinleşmiş kısıtlama kararları olması nedeniyle oy kullanamayacak 4 bin 949 seçmen, MSB Asker Alma Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre er ve erbaşlar, askere alınan 79 bin 834, itirazen dondurulan üç seçmen olmak üzere 146 bin 669 seçmen sandık seçmen listesinde oy kullanamaz şerhi düşülerek güncellenmiş oldu.

Bu kadar vatandaşımız oy kullanamaz hale geldi. Diğer oy kullanma hakkı olanların da mutlaka gidip oylarını kullanmaları gerekiyor."

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis olmak üzere 31 ilde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Kaynak: AA