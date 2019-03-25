Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon’da "Dünden Bugüne AK Parti Yöneticileri" ile bir araya geldi.

Bakan Varank, "Seçime 1 haftadan az bir süre kaldı. İşte böyle bir dönemde yine manipülatif hareketlerle milletimizin kararına etki etmeye çalışıyorlar ama onlar bu aziz milletimizi hala tanıyamadılar. O yüzden hep kaybettiler, inşallah bundan sonra kaybetmeye de mahkumlar. 15 Temmuz'da tanka topa kafa tutan milletimiz, bu operasyonlara da pabuç bırakmaz" dedi.

Döviz manipülasyonu konusuna değinen Varank, "Bu operasyonlara yeltenenlerin kimler olduğunu devletimiz gayet iyi biliyor. Biz bunlardan hesabı soracağız ama bunlar asıl büyük hesabı sandıkta ödeyecekler. Kurdukları tüm planları yine milletimiz onların başlarına geçirecek. Bundan şüphemiz yok" diye konuştu.

"Türkiye'nin bilim ve teknoloji ihraç eden bir ülke olmasını istiyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Biz Türkiye'nin bilim ve teknoloji ihraç eden bir ülke olmasını istiyoruz. Milli teknoloji hamlemiz bu ruhla hayata geçiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA