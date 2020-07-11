İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önce Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Soylu, Vali Abdullah Erin'den bilgi aldı.

Ziyaretin ardından Soylu başkanlığında Valilik toplantı salonunda güvenlik toplantısı yapıldı.

Toplantı 4 saat sürdü

Toplantıda, Vali Erin, İçişleri Bakan Yardımcıları Çataklı ve Ersoy, Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Aktaş, 20 Zırhlı Tuğay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyup Sabri Kirişçi ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un da hazır bulundu.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 4 saat sürdü, Bakan Soylu, yetkililerden bilgi aldı.