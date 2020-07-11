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Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin gri listede yer alan Hejar kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından, Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle Gri Liste'de yer alan Hejar kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edildi.
Açıklamada, teröristle birlikte, 1 adet Ak-47 kalaşnikof, 1 adet tabanca ve 2 adet el bombasının ele geçirildiği bildirildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:20
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