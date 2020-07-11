İçişleri Bakanlığından, Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle Gri Liste'de yer alan Hejar kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edildi.

Açıklamada, teröristle birlikte, 1 adet Ak-47 kalaşnikof, 1 adet tabanca ve 2 adet el bombasının ele geçirildiği bildirildi.