Salgın tehdidine karşı karantina önlemi uygulanıyor. İzole edilen yerleşim yerlerine yenileri ekleniyor. Bu bölgelerde sosyal hareketlilik engelleniyor.

Karantina kapsamına alınan yerleşim yerlerine Antalya'dan iki mahalle de eklendi. Filyasyon ekipleri, bir korona pozitif vakanın bu mahallelerde temas kurduğunu belirledi. Antalya Muratpaşa İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Yeşildere ve Gebizli mahalleleri ikinci bir emre kadar karantina altına alındı. Mahalleler giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki bir mahalle, Sinop Boyabat'ta bir köy, ile Manisa'da bir apartman da karantinaya alındı.

Şanlıurfa'nın Akçakale Ohali Mahallesi'nin tamamıyla, Viranşehir, Eyyübiye, Siverek ilçelerinde pozitif vakalar görülen 12 bina için karantina kararı verildi.

Salgın riskinin devam ettiği bölgelerde ise karantina süresi uzatılıyor.

Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Avşar köyü, Isparta'nın Sütçüler ilçesi Belence köyü ile Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Düğencili Mahallesi'nde gözlem sürecinin devam etmesine karar verildi. Sosyal izolasyonu sağlamak için bölgelerde giriş-çıkışlar kapalı tutuluyor.

Olumlu sonuç alınıp karantinanın kalktığı bölgeler de var.

Manisa Alaşehir'deki Gümüşçay Mahallesi'nde 26 gündür devam eden karantina uygulaması sona erdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Eğriçay ile Hilvan ilçesindeki Ovacık mahalleleriyle, Haliliye ilçesi Yeşildirek Mahallesi'ndeki bir binada uygulanan karantina kaldırıldı.

Öte yandan Sivas’ın Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerinden il merkezine gelişte uygulanan kısıtlama da salgın vakalarının azalması üzerine sona erdi.