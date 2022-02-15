Omicron varyantı ile vaka sayıları tüm dünyada rekor kırdı.

Sevindirici olan ise aşılarını tam yaptıranların hastalığı hafif atlatması.

Türkiye’de sayılar azalma eğiliminde. Peki düşüş devam edecek mi?

Salgında 2 sene geride kaldı ve 3. yıla girildi. Geldiğimiz noktada herkes umutlu bilgiler duymak istiyor. Özellikle aşılama takvimine riayet edilirse bahar aylarında vaka sayıları düşecek, sonbaharda ise salgın endemiye dönüşecek.

"Aşılar tamamlanırsa mayısa rahat girebiliriz"

Kararsızların aşılama hakkında bir an önce kesin karar vermesi gerektiğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, "Aşılanma hakkında hala kesin kararımızı veremediysek bir an önce kararımızı verip aşılanır ve maske ve mesafeye de dikkat edersek nisan, mayısa çok rahat girebiliriz" dedi.

"Aşı, maske ve mesafeyi ihmal etmememiz gerekir"

Yaza rahat girmek için aşının önemine dikkat çeken Köksal, "Yatan hastalara baktığımızda bunlar ya aşısız sağlıklı kişiler ya aşılanmış ya da eksik aşılı kişiler. Bazen de kronik hastalığı olanlar. Hastalık gençlerde ve aşısını yaptıranlarda çok hafif seyrediyor. Bu her ne kadar bulaşmayı engellemese de aşının ağır hastalık yapmayı engellediğinin kesin olarak delilleri. Ama bulaştırma açısından baktığımızda maske ve mesafeyi ihmal etmememiz gerekir" açıklamasını yaptı.

"Sonbaharda mevsimsel gribe dönüşmesi hayalimiz"



"Kurallara uyulduğu takdirde sonbaharda koronavirüsün mevsimsel gribe dönüşmesi bekleniyor" diyen Köksal, şöyle devam etti:

"Bütün temennimiz de yazı biraz daha vaka sayıları azalmış şekilde ve önümüzdeki sonbahara artık bir pandemi değil de sporadik mevsimsel grip gibi tabloyla girmek en büyük hayalimiz. Tabi ki dünyadaki salgınlara baktığımızda iki yıldan uzun bir süre hiçbir salgının devam etmediğini görüyoruz."

Kamera: Özden Ayvaz





