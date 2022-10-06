Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından geldi.
Bakanlık, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2022
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/3RIkCJ6vYL
Açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.
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