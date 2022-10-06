Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya gitti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayındaki yoğun diplomasi trafiğini bu ay da sürdürüyor. Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere, Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.20'de, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra AB üyesi olmayan 17 Avrupa ülkesinin davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere, Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.
Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Prag'a gitti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Çekya
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