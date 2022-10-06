Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından, PKK/YPG Suriye (Ayn el-Arab) Kobani Eyaleti Genel Sorumlusu Koçero Batman/Koçer Amed kod Hasan Demirtaş hassas bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

Hasan Demirtaş, örgüte 2001 yılında katıldı. Güvenlik güçlerimize karşı, Hakkari, Tunceli ve Zagros kırsalında uzun yıllar faaliyet yürüttü.

2011 yılında, Tunceli/Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ve sivil bir taksicinin şehit edilmesi eylemlerine bizzat katılması dolayısıyla hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Demirtaş, bu nedenle MİT tarafından hedef listesine alındı.

Bu kapsamda MİT, saha ajanlarından aldığı bilgiler sonrası, Demirtaş’ı, Kobani kent merkezinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.