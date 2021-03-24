Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozma girişimi bir kez daha önlendi.

Komandolar saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.



Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/GC4Gc4kf0G — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 24, 2021

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.

Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

5 günde 46 terörist etkisiz hale getirildi

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 46 oldu.