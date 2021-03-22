Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, böylece Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının toplam 35 olduğu kaydedildi.