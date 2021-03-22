Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükceceli köyündeki bağ evinden bakır eşya ile tarım aletlerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık şüphelilerinin kısa süre önce köye gelen ve hurdacı olduklarını söyleyen M.A. (25) ve C.E. (24) olduğunu tespit eden ekipler, çaldıkları eşyayı Kırıkkale Eski Sanayi Sitesi yakınlarındaki ikinci el eşyanın satıldığı iş yerine satmaya çalışan zanlıları yakaladı.

Hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan M.A. ve C.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.