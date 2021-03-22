Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hüseyin Murat Taşdelen idaresindeki 32 BA 307 plakalı otomobil, Eskişehir-Bursa kara yolu Keskin Mahallesi Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp devrildi.
Araçta bulunan Hayrettin Kabasakal (29) ve Betül Parlar (29) kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Taşdelen hafif yaralandı.
Taşdelen, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Sıradaki Haber
Antalya'da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz