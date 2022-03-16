Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 10:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı girişimi önlendi, 8 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.
Mehmetçik, taciz ve saldırı girişiminde bulunan teröristlere darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlere komandoların başarılı bir operasyonla müdahale ettiğini duyurdu.
Operasyonda, 8 PKK/YPG'li terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Terörle Mücadele Fırat Kalkanı Harekatı
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