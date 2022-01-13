Oltalama yöntemi kullanıyorlar. Orijinal siteye benzeyen ancak ismindeki bir harf yada sayının değiştirildiği linkleri gönderiyorlar. Ardından sanal gsm hatlarındaki bakiyeyi boşaltıyorlar. Zanlıların, çalıntı kredi kartlarından da para çektiği belirlendi. Kartların genellikle Rusya, Almanya ve Fransa gibi ülkelerdeki bankalara kayıtlı oldukları belirlendi.

Polis, dolandırıcıların yöntemini deşifre etti. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. TRT Haber soruşturmanın ayrıntılarına ulaştı.

Hesaplar ele geçirilerek kara para kaynağına dönüştürüldü

Dolandırıcılar sanal GSM hattı kullananları kendilerine hedef seçti. İnternet üzerinden hatlarına kontör yüklemek isteyen kişilerin hesapları ele geçirilerek içerisindeki bakiye kara para kaynağına dünüştürüldü.

Elde edilen paralar Bit ve kripto paraya çevrildi

Dolandırıcılar, sanal GSM hattı ve çalıntı kredi kartlarından elde ettikleri paraları Twitch uygulamasına yükleyerek uygulamadan Bit satın aldı. Paraya da çevrilebilen Bit'ler daha sonra anlaşmalı yayıncının hesabına 'bağış' olarak aktarıldı. Yayıncılar ise bu meblağı kripto paraya çevirip dolandırıcılara göndererek komisyon aldı.

26 mağdurun şikayetçi olduğu twitch soruşturmasında aklanan para 850 bin dolar. Peki, dolandırıcılarla yayıncılar arasındaki irtibat nasıl sağlanıyor? Araştırmaya göre, taraflar yüz yüze gelmiyor. Ya mesajlaşıyorlar ya da arada komisyoncular oluyor. Buradaki amaç ise fiziki takip olursa yakalanmamak.

Uzmanlar, dolandırıcıların tuzağına düşülmemesi için sanal kart kullanımını öneriyor.

Haber: Murat Can Öztürk, Erdal Kılınç

Kamera: Hayrettin Kav

Kurgu: Kaan Alp Atasoy