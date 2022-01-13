Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, STK temsilcileriyle bir araya geldi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göç alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) istişare toplantısı yaptı.
Sarıyer Vilayetler Evi'nde gerçekleşen toplantıya 40 STK temsilcisi katıldı.
Toplantı basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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