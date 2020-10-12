İzmir'in Ödemiş ilçesinde 4, Bergama ilçesinde 1 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.

İl merkezindeki hastanelerde benzer şikayetlerle 4 kişi daha tedavi altına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişinin sorgusu sürüyor.

Mersin'den de ölüm haberleri geldi. Son bir haftada sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran 13 kişiden 5'i hayatını kaybetti, 8 kişinin ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili göz altına alınan 3 kişi tutuklandı.

İstanbul'da da avukat öldü

10 Ekim'de İstanbul Kartal'da Petroliş Mahallesi'ndeki bir iş yerinden satın aldığı metil alkol ile sahte içki yapıp içtikten sonra zehirlenen avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36) da Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de de 9 Ekim Cuma günü sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen çok sayıda kişi hastanelere başvurmuş, 7'si yaşımın yitirmişti.

Ölümlerin ardından sahte içki satışına yönelik denetimler sıklaştırıldı. İstanbul ve Adana'daki operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.