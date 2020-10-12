Haber Giriş: Kaynak: AA
3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede 3 kişiyi tespit etti. Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen E.G, S.A. ve B.İ. gözaltına alındı.
Etiketler: Yunanistan sınırı fetöSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 12:41
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