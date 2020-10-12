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Çevre Ajansı'nın kurulmasını öneren yasa teklifi Meclis'te
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bugün Meclis Başkanlığı'na Çevre Ajansı'nın kurulmasını öneren 39 maddelik yasa teklifimizi sunduk" açıklamasını yaptı.
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Türkiye Çevre Ajansı kurulması; bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılması ile elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilme yaşının 15 olarak belirlenmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı.
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