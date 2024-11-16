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TRT Haber 16.11.2024 17:30

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yenidoğan Bilim Kurulu'

Sağlık Bakanlığı, yenidoğan yoğun bakımların detaylı takibinin yapılması amacıyla kurul oluşturdu. Alanında uzman 13 hekimden oluşan Yenidoğan Bilim Kurulu, hastanelerinin yoğun bakım hizmetlerini denetleyecek.

Sağlık Bakanlığı, uzman 13 hekimden oluşan Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilim Kurulu oluşturdu. Yenidoğan hasta bebeklerin bakım hizmetleri kontrol edilecek.Yoğun bakımların detaylı takibi yapılacak.

Yenidoğan Bilim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Ahmet Yağmur Baş, "Doktorların ve hemşirelerin yetkinlikleri uygun iyi uygulamalar yapılıyor mu iyi tedavi ve iyi klinik uygulamalar mevcut mu hastalar zarar görüyor mu yatış endikasyonları uzamış yatışlar hatta bu süreçte devletin diğer kurumlarından da iş birliği içinde olup veri alacak bu verileri de ön plana alarak gideceğimiz yerleri belirleyeceğiz" dedi.

Yoğun bakım üniteleri denetlenecek

Türkiye'de yaklaşık 450 yenidoğan bakım ünitesi bulunuyor. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyon, hem özel hem de kamu hastanelerindeki yenidoğan yoğun bakım hizmetlerini denetleyecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yenidoğan Bilim Kurulu'

Komisyon, yenidoğan yoğun bakım servislerini inceledikten sonra rapor hazırlayarak Sağlık Bakanlığına sunacak. Sağlık kuruluşunun uygun tedavi vermediği tespit edildiği taktirde yaptırım uygulanacak.

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