Çok Bulutlu 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.11.2024 16:39

"Yenidoğan Çetesi" davası Pazartesi günü başlıyor

Türkiye’nin gündemine oturan yenidoğan çetesinin sanıkları, Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak.

"Yenidoğan Çetesi" davası Pazartesi günü başlıyor

İstanbul’da 10 bebeğin ölümüne neden oldukları belirtilen yenidoğan çetesi hakkında hazırlanan iddianame, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. 22’si tutuklu 47 sanık, 18 Kasım Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak.

Bin 400 sayfalık iddianamede, ölen 10 bebek maktul, 5 kişi müşteki, Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü suçtan zarar gören, 19 özel hastane ve sağlık şirketi 'malen sorumlu' olarak yer aldı.

İddianamede çetenin,112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ettiği vurgulandı.
Bebek acil hastalarını önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ettikleri ve ölümlerine neden oldukları ifade edildi. Haksız kazanç sağladıklarına dikkat çekildi.

Sanıkların asıl amacının SGK'dan üst sınır ödeme almak olduğu belirtildi

Örgütün asıl amacının,112 sevk sistemini bertaraf ederek, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin doluluğunu sağlama, hastaların basamaklarıyla oynayarak SGK’dan üst sınırdan ödeme alma olduğu aktarıldı.

Çete elebaşları Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

Aralarında doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında da 10 ile 437 yıl 6 ay arasında hapis cezası talep edildi.

İddianamede 'malen sorumlu' olarak belirtilen hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi de istendi.
Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da bir hastanenin ruhsatı iptal edilmişti.

ETİKETLER
Bebek İstanbul SGK Suç Örgütü Tekirdağ
Sıradaki Haber
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs'te kan akıyor, katliam yapılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:21
Bakan Tekin: 22 yılda eğitim yatırımları 3 katına çıktı
17:23
Dışişleri'nden AB'ye harita tepkisi: Yok hükmündedir
17:03
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 13 Filistinli hayatını kaybetti
16:51
"Dost Mezat" ile genç ve kadın üreticilere nakit yem desteği
16:05
Tekirdağ sahilini kırmızı yosun kapladı
15:58
Kamyonetle drift attı, cezadan kurtulamadı
Bafra Ovası'nda pırasada 18 bin ton rekolte bekleniyor
Bafra Ovası'nda pırasada 18 bin ton rekolte bekleniyor
FOTO FOKUS
Kamyonetle drift attı, cezadan kurtulamadı
Kamyonetle drift attı, cezadan kurtulamadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ