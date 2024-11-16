Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs'te kan akıyor, katliam yapılıyor

Erbaş, Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda 190 öğrenci için düzenlenen Hafızlık İcazet Töreni'nde yaptığı konuşmada, hafızların ömürleri boyunca Kur'an'ı muhafaza edecek kişiler olduğunu ifade etti.

Hafızlığın "Kur'an'ı muhafaza eden" anlamına geldiğini belirten Erbaş, merasimlerin en hayırlısının olduğu bir programa katılmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Müslümanların Kudüs'te gerçekleştirdiği barış sayesinde 4 asır boyunca farklı kültürlerden, farklı renklerden insanların barış içerisinde yaşadığını aktaran Erbaş, "4 asır sonra kargaşanın, zulmün temsilcisi Romalıların torunları Haçlılar, 1099'da önlerine çıkan Ortodoks şehirlerin köylerini de yerle bir ederek Kudüs'e kadar geldiler, Kudüs'te yeniden bir katliam yaptılar." dedi.

Romalı dedelerinin Kudüs'te yaptıkları katliamın benzerini torunlarının yaptığını dile getiren Erbaş, "88 sene sonra hepimizin adına, tüm Müslümanların adına 1187 yılında yine Kur'an'ın adaletini orada sağlamak için Selahaddin Eyyubi ve İslam ordusu Kudüs'te Haçlıların zulmüne Kur'an ile son verdi." diye konuştu.

"Kudüs'te kan akıyor, katliam yapılıyor"

Erbaş, Kur'an'ın, zulmü ortadan kaldıran bir kitap olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün Kudüs'te Haçlıların torunları olan siyonist Hristiyanlar ve siyonist Yahudilerin işbirliğinde soykırım yapılıyor, kan akıyor, katliam yapılıyor. Ey Müslümanlar, neredesiniz? Bu soykırıma Selahaddin Eyyubi ve onun ordusundaki Müslümanlar gibi ne zaman son vereceksiniz? 88 seneyi beklememiz mi gerekiyor? 1948'ten bu yana 76 yıldır orada zulüm devam ediyor. Bu zulmün bitmesi için oradaki siyonistlerin, zalimlerin artık zulmünün son bulması için dua edelim."

"30 bine yakın bebek ölürken biz ne yapıyoruz?"

En kısa zamanda Müslümanların birlik ve beraberliğini, dünyanın vicdanlı insanlarının bu zulmü görmesini temenni eden Erbaş, "2 milyar Müslüman elleriyle ne yapıyor bugün? Orada gözümüzün önünde, burnumuzun dibinde 30 bine yakın bebek ölürken biz ellerimizle ne yapıyoruz, bunu sorgulamamız lazım." diye konuştu.

Erbaş, sadece dua etmekle, "yüreğimiz yanıyor" demekle bu zulmün ortadan kalkmayacağını vurgulayarak, Müslümanların ve dünyanın vicdanlı insanlarının bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Bu zulmün durdurulması gerektiğine dikkati çeken Erbaş, "Yoksa bu zulüm hepimizi boğar, mazlumların ahı hepimizi bulur, bunu aklımızdan çıkartmayalım. Elimizden bir şey gelmezse dilinizle kötülüğü ortadan kaldırın. Mazlumların zulümden kurtulması için mutlaka dünyanın ayakta olması lazım." dedi.

Konuşmanın ardından Erbaş, Sivas Vali Vekili İhsan Maskar, Belediye Başkanı Adem Uzun ve İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, il genelindeki Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 190 öğrenciye belgelerini takdim etti.