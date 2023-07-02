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Gündem
AA 02.07.2023 16:56

Sağlık Bakanlığı bayram tatili dönüş trafiği için teyakkuzda

Sağlık Bakanlığının, Kurban Bayramı tatili süresince ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için aldığı tatil tedbirleri kapsamında Konya'nın Kulu ilçesinde araçlar ve sağlık ekipleri hazır bekletiliyor.

Sağlık Bakanlığı bayram tatili dönüş trafiği için teyakkuzda

Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun artmasıyla Sağlık Bakanlığı, İç Anadolu Bölgesinin önemli bağlantı yolu olan ve trafik yoğunluğunun yaşandığı Konya'nın Kulu ilçesinde acil sağlık hizmeti için helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekipleri hazır bekletmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı bayram tatili dönüş trafiği için teyakkuzda

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahları arasında yer alan Ankara-Konya-Kırıkkale-Aksaray kara yollarını bağlayan Kulu Kavşağı'nda bulunan Karayolları Gültekin Topçam Bakım Evi park alanında ambulans helikopter, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekipler görev alıyor.

Bayram tatilinin son gününde Kulu Kavşağı'nda araç yoğunluğunun oluşmasından dolayı meydana gelebilecek kazalarda, yaralılara erken müdahale edilebilmesi için 14 kişilik sağlık ekibi hazır bekliyor.

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