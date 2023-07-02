Açık 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber, AA 02.07.2023 15:46

Bayram tatilinin son gününde yollarda yoğunluk yaşanıyor

9 günlük Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenlerin eve dönüş yolculuğu nedeniyle yollarda araç yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilinin son gününde yollarda yoğunluk yaşanıyor

Havanın ısınmasıyla 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler, şehir dışına çıktı. Plajlar doldu, sahil kasabalarının nüfusu katlandı.

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte bazı yollarda trafik durma noktasına geldi. 

Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de yoğunluk arttı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar trafikte yavaş ilerliyor.

Trafiğin aksamaması için çaba gösteren polis ekipleri, emniyet şeridini gereksiz yere kullanan ve kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguluyor.

Emniyet şeridi ihlalleri dronla tespit ediliyor
Emniyet şeridi ihlalleri dronla tespit ediliyor

Trafik yoğunluğunun bugün geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

Kara yolları ekipleri tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.

Bayram tatilinin son gününde yollarda yoğunluk yaşanıyor

Kentlere giriş noktalarında trafik denetimi 

Şehirlerin giriş ve ana yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

Özellikle Ankara-Samsun yolunda, öğleden sonra trafik yoğunluğu arttı. Trafik ekiplerince, kontrol noktasında durdurulan araçların gerekli belgeleri kontrol edildi.

Bayram tatilinin son gününde yollarda yoğunluk yaşanıyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk mevcut

İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde trafik hareketliliği yaşanıyor.

Otoyolun Bursa girişindeki Batı gişeleri ile Bursa Merkez, Gemlik ve Orhangazi geçişlerinde tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu bayramın son gününde de devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'ndaki kazalar ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'ndaki kazalar ulaşımı aksattı

Yalova'daki Osmangazi Köprüsü girişindeki Altınova Hersek gişelerinden araçlarla geçen sürücü ve yolcular, İstanbul yönüne seyahatlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'dan İstanbul yönüne 2 kilometrelik araç kuyruğu 

Kurban Bayramı tatilinin son gününde, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru araç kuyruğu oluştu.

Bayram tatilinin son gününde yollarda yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilinde Trakya ve Çanakkale'nin tatil bölgelerine gidenler, İstanbul'a dönüşte trafik yoğunluğu oluşturdu.

Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru dün akşam başlayan araç yoğunluğu, tatilin son günü de artarak sürdü. İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinde araç kuyruğu, yer yer 2 kilometreyi aştı.

Polis ve jandarma yoğun nedeniyle kara yolu üzerinde önlem aldı. Kavşaklarda sürücüler dikkatli olmaları yönünde uyarıldı. Emniyet şeridini kullanan sürücülere ise ceza kesildi.

Bayram tatilinde 17 bin 774 kaza oldu
Bayram tatilinde 17 bin 774 kaza oldu

Muğla'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

Marmaris, Fethiye ile Ula'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nden ayrılan tatilciler, trafik yoğunluğuna neden oldu. Kent merkezi ile Aydın ve Denizli istikametindeki kavşaklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşımda aksama yaşanmaması için trafik ekipleri çalışma yaptı.

Akyaka'da çıkışındaki trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak amacıyla çok sayıda jandarma trafik timi görev aldı.

Marmaris ilçe çıkışında dün başlayan araç hareketliliği devam etti.

Bayram tatilinin son gününde yollarda yoğunluk yaşanıyor

Ulusal Egemenlik Caddesi ile Yeni Datça Yolu'ndan şehir çıkışına doğru trafik arttı. Trafik polisleri yoğunluğu azaltmak için çıkış yönüne daha fazla araç geçişini sağladı.

Fethiye ilçesinden dönenler nedeniyle Ölüdeniz Caddesi'nde ve Göcek Tüneli'nde araç kuyruğu oluştu.

Bodrum'da da çıkış istikametine doğru zaman zaman bazı noktalarda trafik yoğunlaştı. Güvercinlik ve Koru mevkilerindeki arterlerde trafik akışı yavaşladı. Milas kavşağı ve Söke yolundaki araç sayısı fazlalığı da dikkati çekti.

Ankara-Kayseri kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Ankara-Kayseri kara yolunun önemli geçiş güzergahlarından Kırşehir'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir geçişinde tatil dönüşü yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimlerini arttırdı.

Kara yolunda ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla sürücülerin dikkatli olmaları ve kurallara uymaları istendi.

Polis ekipleri, emniyet kemeri takılması, hız limitlerine uyulması, trafikteyken cep telefonu kullanılmaması, dinlenme süreleri konularında bilgi verirken, dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve hava sıcaklığına karşı uyarıda bulunuyor.

ETİKETLER
Kurban Bayramı Trafik
Sıradaki Haber
Noterlerde gayrimenkul satışları başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:58
Sağlık Bakanlığı bayram tatili dönüş trafiği için teyakkuzda
16:52
İstanbul'da barajların doluluk oranı azalıyor
16:50
Yollara serilen halılar görenleri şaşkına çeviriyor
16:43
Fransız polisi, Paris ve çevresindeki protestoları dron ile takip edecek
16:22
Elazığ’da İsot ve Peynirli Ekmek Festivali düzenlendi
15:55
İİT'ten Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber'e yönelik tekrarlanan saygısızlığa karşı önlem çağrısı
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43,62 olarak ölçüldü
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43,62 olarak ölçüldü
FOTO FOKUS
Yollara serilen halılar görenleri şaşkına çeviriyor
Yollara serilen halılar görenleri şaşkına çeviriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ