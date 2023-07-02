Bayram tatilinin son gününde yollarda yoğunluk yaşanıyor

Havanın ısınmasıyla 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler, şehir dışına çıktı. Plajlar doldu, sahil kasabalarının nüfusu katlandı.

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte bazı yollarda trafik durma noktasına geldi.

Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de yoğunluk arttı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar trafikte yavaş ilerliyor.

Trafiğin aksamaması için çaba gösteren polis ekipleri, emniyet şeridini gereksiz yere kullanan ve kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguluyor.

Trafik yoğunluğunun bugün geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

Kara yolları ekipleri tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.

Kentlere giriş noktalarında trafik denetimi

Şehirlerin giriş ve ana yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

Özellikle Ankara-Samsun yolunda, öğleden sonra trafik yoğunluğu arttı. Trafik ekiplerince, kontrol noktasında durdurulan araçların gerekli belgeleri kontrol edildi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk mevcut

İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde trafik hareketliliği yaşanıyor.

Otoyolun Bursa girişindeki Batı gişeleri ile Bursa Merkez, Gemlik ve Orhangazi geçişlerinde tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu bayramın son gününde de devam ediyor.

Yalova'daki Osmangazi Köprüsü girişindeki Altınova Hersek gişelerinden araçlarla geçen sürücü ve yolcular, İstanbul yönüne seyahatlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'dan İstanbul yönüne 2 kilometrelik araç kuyruğu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru araç kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı tatilinde Trakya ve Çanakkale'nin tatil bölgelerine gidenler, İstanbul'a dönüşte trafik yoğunluğu oluşturdu.

Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru dün akşam başlayan araç yoğunluğu, tatilin son günü de artarak sürdü. İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinde araç kuyruğu, yer yer 2 kilometreyi aştı.

Polis ve jandarma yoğun nedeniyle kara yolu üzerinde önlem aldı. Kavşaklarda sürücüler dikkatli olmaları yönünde uyarıldı. Emniyet şeridini kullanan sürücülere ise ceza kesildi.

Muğla'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

Marmaris, Fethiye ile Ula'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nden ayrılan tatilciler, trafik yoğunluğuna neden oldu. Kent merkezi ile Aydın ve Denizli istikametindeki kavşaklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşımda aksama yaşanmaması için trafik ekipleri çalışma yaptı.

Akyaka'da çıkışındaki trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak amacıyla çok sayıda jandarma trafik timi görev aldı.

Marmaris ilçe çıkışında dün başlayan araç hareketliliği devam etti.

Ulusal Egemenlik Caddesi ile Yeni Datça Yolu'ndan şehir çıkışına doğru trafik arttı. Trafik polisleri yoğunluğu azaltmak için çıkış yönüne daha fazla araç geçişini sağladı.

Fethiye ilçesinden dönenler nedeniyle Ölüdeniz Caddesi'nde ve Göcek Tüneli'nde araç kuyruğu oluştu.

Bodrum'da da çıkış istikametine doğru zaman zaman bazı noktalarda trafik yoğunlaştı. Güvercinlik ve Koru mevkilerindeki arterlerde trafik akışı yavaşladı. Milas kavşağı ve Söke yolundaki araç sayısı fazlalığı da dikkati çekti.

Ankara-Kayseri kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Ankara-Kayseri kara yolunun önemli geçiş güzergahlarından Kırşehir'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir geçişinde tatil dönüşü yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimlerini arttırdı.

Kara yolunda ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla sürücülerin dikkatli olmaları ve kurallara uymaları istendi.

Polis ekipleri, emniyet kemeri takılması, hız limitlerine uyulması, trafikteyken cep telefonu kullanılmaması, dinlenme süreleri konularında bilgi verirken, dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve hava sıcaklığına karşı uyarıda bulunuyor.