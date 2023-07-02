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Türkiye
AA 02.07.2023 13:05

Anadolu Otoyolu'ndaki kazalar ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen 3 zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı, bir süre trafiğe kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Otoyolu'ndaki kazalar ulaşımı aksattı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki viyadük üzerinde belirli aralıklarla 14 otomobilin karıştığı 3 zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık görevlileri bazı sürücü ve yolculara ayakta müdahale etti.

Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri, sürücüleri Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirdi.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda ulaşım, otomobillerin kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

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