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Türkiye
İHA 02.07.2023 11:42

Adalar’da tatilcilerin bıraktığı çöplerden yığınlar oluştu

Bayram tatili nedeniyle insanların akın ettiği Adalar’da çöp yığınları oluştu. Büyükada ve Heybeliada’da kimileri çöp yığınları arasında denize girdi. Adalılar ise çöplerin toplanması konusunda yetersiz kaldıklarını ifade ederek, Adalar Belediyesine tepki gösterdi.

Adalar’da tatilcilerin bıraktığı çöplerden yığınlar oluştu
[Fotograf: İHA]

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistler Adalar’a akın etti.

Büyükada ve Heybeliada’ya gelenler ardında çöplerini bırakarak ayrıldı. Özellikle Heybeliada’nın ana caddesi Altınyıldız Caddesi ile Büyükada’da Kumsal bölgesinde çöp yığınlarının oluştuğu görüldü.

Çöp konteynerleri, deniz kıyıları ve sokakların yanı sıra çocuk parklarında da çekirdek, kuruyemiş atıkları, içki şişeleri, yiyecek atıkları, plastik yoğurt kapları, deniz şortları, havlular, plastik terlikler gibi çöplerin olduğu görüldü.

Adalar’da tatilcilerin bıraktığı çöplerden yığınlar oluştu

Kimi vatandaşlar deniz kıyısındaki çöplükler arasında denize girdi, güneşlendi. Adalar halkı ise çöplerin toplanması konusunda yetersiz kaldıklarını belirterek Adalar Belediyesine tepki gösterdi.

Öte yandan, belediye çalışanlarının görüp toplaması için Adalıların çöpleri poşetlere koyup ağaçlara astığı da görüldü. 

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