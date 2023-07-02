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Türkiye
AA 02.07.2023 15:10

Emniyet şeridi ihlalleri dronla tespit ediliyor

Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun sürdüğü Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde polis ekipleri dron destekli denetim yaptı.

Emniyet şeridi ihlalleri dronla tespit ediliyor

Tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde oluşan yoğunluk nedeniyle dron destekli denetim yaptı.

Ekipler, otoyolun İstanbul istikametinde oluşan yoğunluktan kurtulmak için emniyet şeridini gereksiz yere kullanan ve kural ihlali yapan sürücüleri dron kullanarak belirledi.

Bu çerçevede tespit edilen 89 aracın plakasına cezai işlem uygulandığı bildirildi.

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